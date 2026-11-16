 Από τη Λετίθια στη Σόφι του Εδιμβούργου -Τα μανικιούρ που επιλέγουν οι γαλαζοαίματες φέτος το φθινόπωρο
ΓΥΝΑΙΚΑ

Από τη Λετίθια στη Σόφι του Εδιμβούργου -Τα μανικιούρ που επιλέγουν οι γαλαζοαίματες φέτος το φθινόπωρο

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Βασίλισσα Λετίθια/ Φωτογραφία: Profimedia
Βασίλισσα Λετίθια/ Φωτογραφία: Profimedia

Οι royals δίνουν έμπνευση με τα πιο κομψά φθινοπωρινά μανικιούρ.

Οι γαλαζοαίματες αγαπούν την απλότητα, τις καθαρές γραμμές και τις περιποιημένες λεπτομέρειες, επιλέγοντας συνήθως φυσικά νύχια ή διακριτικές αποχρώσεις που συμπληρώνουν την εμφάνισή τους χωρίς να τραβούν υπερβολικά την προσοχή.

Ωστόσο το φετινό φθινόπωρο δίπλα στα κλασικά nude και διάφανα μανικιούρ, κάνουν την εμφάνισή τους πιο ενδιαφέρουσες χρωματικές επιλογές, που αποδεικνύουν ότι η κομψότητα μπορεί να έχει πολλές αποχρώσεις.

Δείτε τις επιλογές των γαλαζοαίματων στα νύχια στο Bovary.gr

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