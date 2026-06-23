Λετίθια της Ισπανίας και Μαίρη της Δανίας έχουν πλέον την ίδια αγαπημένη σχεδιάστρια - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας έκλεψε τις εντυπώσεις σε πολιτιστική εκδήλωση στο Άαρχους σε μια εμφάνιση που τράβηξε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής βασιλικής σκηνής και της μόδας.
Η παρουσία της στο μουσείο ARoS στο Άαρχους της Δανίας, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης As Seen Below του καλλιτέχνη James Turrell, πραγματοποιήθηκε στο πλευρό του βασιλιά Frederik και τράβηξε τα βλέμματα των διεθνών μέσων.
Δείτε την εμφάνιση της βασίλισσας Μαίρης της Δανίας στο Bovary.gr.
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