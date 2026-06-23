 Λετίθια της Ισπανίας και Μαίρη της Δανίας έχουν πλέον την ίδια αγαπημένη σχεδιάστρια - iefimerida.gr
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Λετίθια της Ισπανίας και Μαίρη της Δανίας έχουν πλέον την ίδια αγαπημένη σχεδιάστρια

Μετά τη Λετίθια, και η Μαίρη της Δανίας εμπιστεύτηκε την αγαπημένη σχεδιάστρια των royals
Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας/ Φωτογραφία: The Mega Agency / Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας έκλεψε τις εντυπώσεις σε πολιτιστική εκδήλωση στο Άαρχους σε μια εμφάνιση που τράβηξε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής βασιλικής σκηνής και της μόδας.

Η παρουσία της στο μουσείο ARoS στο Άαρχους της Δανίας, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης As Seen Below του καλλιτέχνη James Turrell, πραγματοποιήθηκε στο πλευρό του βασιλιά Frederik και ﻿τράβηξε τα βλέμματα των διεθνών μέσων.

Δείτε την εμφάνιση της βασίλισσας Μαίρης της Δανίας στο Bovary.gr.

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