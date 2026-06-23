Λετίθια της Ισπανίας και Μαίρη της Δανίας έχουν πλέον την ίδια αγαπημένη σχεδιάστρια - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας έκλεψε τις εντυπώσεις σε πολιτιστική εκδήλωση στο Άαρχους σε μια εμφάνιση που τράβηξε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής βασιλικής σκηνής και της μόδας.

Η παρουσία της στο μουσείο ARoS στο Άαρχους της Δανίας, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης As Seen Below του καλλιτέχνη James Turrell, πραγματοποιήθηκε στο πλευρό του βασιλιά Frederik και ﻿τράβηξε τα βλέμματα των διεθνών μέσων.

Δείτε την εμφάνιση της βασίλισσας Μαίρης της Δανίας στο Bovary.gr.