 Η διακοσμητική λεπτομέρεια που αναβαθμίζει την κρεβατοκάμαρα -Το έπιπλο που κάνει τη διαφορά - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η διακοσμητική λεπτομέρεια που αναβαθμίζει την κρεβατοκάμαρα -Το έπιπλο που κάνει τη διαφορά

Ούτε συρταριέρα ούτε πολυθρόνα: Το έπιπλο-έκπληξη που απογειώνει την κρεβατοκάμαρα, σύμφωνα με διακοσμητές
Κρεβατοκάμαρα/ Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Υπάρχουν κρεβατοκάμαρες που σε προσκαλούν να μείνεις λίγο ακόμα. Ένας πάγκος στο κάτω μέρος του κρεβατιού, ξύλινος, ταπετσαρισμένος ή με αποθήκευση, προσθέτει άνεση και προσωπικότητα.

Σε έναν χώρο όπου κάθε έπιπλο μοιάζει να έχει βρει τη θέση του και τίποτα δεν χτυπάει άσχημα, οι πάγκοι έχουν πολλά να προσφέρουν. Μπορεί να έχουν καμπύλες γραμμές, να κρύβουν χώρο για κουβέρτες ή να μεταμορφώνονται σε μικρούς καναπέδες.

Δείτε το έπιπλο που ανανεώνει την κρεβατοκάμαρα στο Bovary.gr.

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