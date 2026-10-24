Λεπτά μαλλιά; Το έξυπνο κόλπο των κομμωτών για όγκο και πιο πλούσια εμφάνιση χωρίς κούρεμα - iefimerida.gr

Για πολλά χρόνια, η χωρίστρα στη μέση κυριαρχούσε στις τάσεις των μαλλιών.

Τους τελευταίους μήνες, όμως, η πλαϊνή χωρίστρα έχει επιστρέψει δυναμικά και πρωταγωνιστεί στα χτενίσματα των celebrities, κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε κάθε κόκκινο χαλί. Κομψή, ευέλικτη και διαχρονική, αποτελεί μια εύκολη αλλαγή που μπορεί να ανανεώσει την εμφάνισή μας χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε κούρεμα.

Δείτε την τάση της πλαϊνής χωρίστρας στο Bovary.gr.