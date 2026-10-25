 Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Το «dad bod» του στα 51 που έγινε αφορμή να ξανασκεφτούμε τα πρότυπα ομορφιάς - iefimerida.gr
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Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Το «dad bod» του στα 51 που έγινε αφορμή να ξανασκεφτούμε τα πρότυπα ομορφιάς

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Γιατί το σώμα του στα 50 άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα πρότυπα ομορφιάς
Ό Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μαγιό σε παραλία της Χαβάης/ Φωτογραφία: Backgrid USA/ Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Λίγες φωτογραφίες του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη Χαβάη αρκούσαν για να γίνει viral το «dad bod» του, με το κύμα κοροϊδίας να ανοίγει μια συζήτηση που αφορά κάθε σώμα.

Ο 51χρονος ηθοποιός φωτογραφήθηκε την περασμένη εβδομάδα με μαγιό στη θάλασσα, λίγο πριν από τους γάμους της σχεδιάστριας κοσμημάτων Τζένιφερ Μάγιερ με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Ογκουνλέσι.

Διαβάστε για τη συζήτηση που προκάλεσε η φωτογραφία του Λεονάρντο Nτι Κάπριο στο Bovary.gr.

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