Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Το «dad bod» του στα 51 που έγινε αφορμή να ξανασκεφτούμε τα πρότυπα ομορφιάς - iefimerida.gr

Λίγες φωτογραφίες του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη Χαβάη αρκούσαν για να γίνει viral το «dad bod» του, με το κύμα κοροϊδίας να ανοίγει μια συζήτηση που αφορά κάθε σώμα.

Ο 51χρονος ηθοποιός φωτογραφήθηκε την περασμένη εβδομάδα με μαγιό στη θάλασσα, λίγο πριν από τους γάμους της σχεδιάστριας κοσμημάτων Τζένιφερ Μάγιερ με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Ογκουνλέσι.

Διαβάστε για τη συζήτηση που προκάλεσε η φωτογραφία του Λεονάρντο Nτι Κάπριο στο Bovary.gr.