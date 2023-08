Λένα Δροσάκη: Ετσι περνά το πρώτο καλοκαίρι της μετά τον χωρισμό από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη - iefimerida.gr

H Λένα Δροσάκη δημοσίευσε την πρώτη της φωτογραφία με μαγιό στο προφίλ της στο Instagram.

H γνωστή ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της μαζί με τον γιο της, Αναστάση. Μάλιστα, η Λένα Δροσάκη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μία φωτογραφία της με ολόσωμο μαγιό.

«Love needs to be shared» (η αγάπη πρέπει να μοιράζεται) σημείωσε η Λένα Δροσάκη στη λεζάντα της φωτογραφίας της, όπου την βλέπουμε ανέμελη και χαμογελαστή να βρίσκεται σε μια πισίνα.

