Πόσα λεφτά βγάζει κάθε χρόνο η Μαράια Κάρεϊ από το «All I Want for Christmas Is You» - iefimerida.gr

Η Μαράια Κάρεϊ κήρυξε και φέτος την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου με το καθιερωμένο βίντεό της. Πίσω από το πιο αναγνωρίσιμο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των τελευταίων δεκαετιών κρύβεται μια προσωπική ιστορία, διαφωνίες για τη δημιουργία του και έσοδα εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Μαράια Κάρεϊ «ξεπάγωσε» και φέτος, δίνοντας με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο το σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δημοσίευσε την 1η Νοεμβρίου το καθιερωμένο πλέον βίντεό της, ανακοινώνοντας ότι έφτασε η στιγμή να ακουστεί ξανά το «All I Want for Christmas Is You».

Αυτή τη φορά, το βίντεο ξεκινά σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Η Μαράια Κάρεϊ εμφανίζεται στη σκηνή με punk εμφάνιση, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι, προτού πέσει πάνω στο κοινό. Μόλις το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα, η εικόνα αλλάζει και η τραγουδίστρια μεταμορφώνεται στη γνωστή «βασίλισσα των Χριστουγέννων», φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο και εμφανιζόμενη στην κορυφή ενός τεράστιου χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Δείτε την ιστορία του «All I Want for Christmas Is You» στο Bovary.gr.