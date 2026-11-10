Το λάθος που κάνουμε με τη θέση του χριστουγεννιάτικου δέντρου -Πού προτείνει να το βάζουμε διακοσμήτρια - iefimerida.gr

Η θέση του χριστουγεννιάτικου δέντρου καθορίζει την εικόνα και τη λειτουργικότητα του σαλονιού. Interior designer αποκαλύπτει πού αξίζει να το τοποθετήσετε και πώς θα ενταχθεί αρμονικά στη διακόσμηση.

Ο ήχος από κουδουνάκια και κάλαντα πλησιάζει, και μαζί του έρχεται μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της χρονιάς: το στόλισμα του σπιτιού. Γιρλάντες, στεφάνια, φωτάκια και μικρά στολίδια γεμίζουν σταδιακά τους χώρους, όμως το πραγματικό αστέρι παραμένει πάντα το δέντρο.

Δείτε ποια είναι η ιδανική θέση για το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Bovary.gr.