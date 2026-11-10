Το λάθος που κάνουμε με τη θέση του χριστουγεννιάτικου δέντρου -Πού προτείνει να το βάζουμε διακοσμήτρια - iefimerida.gr

Η θέση του χριστουγεννιάτικου δέντρου καθορίζει την εικόνα και τη λειτουργικότητα του σαλονιού. Interior designer αποκαλύπτει πού αξίζει να το τοποθετήσετε και πώς θα ενταχθεί αρμονικά στη διακόσμηση.
Ο ήχος από κουδουνάκια και κάλαντα πλησιάζει, και μαζί του έρχεται μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της χρονιάς: το στόλισμα του σπιτιού. Γιρλάντες, στεφάνια, φωτάκια και μικρά στολίδια γεμίζουν σταδιακά τους χώρους, όμως το πραγματικό αστέρι παραμένει πάντα το δέντρο.
Δείτε ποια είναι η ιδανική θέση για το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο