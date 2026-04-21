Το λάθος στη ρουτίνα ομορφιάς που μετανιώνει περισσότερο η Τζένιφερ Άνιστον - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Άνιστον αναφέρθηκε δημόσια στη σχέση της με την περιποίηση της επιδερμίδας, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν δεν ήταν πάντα σταθερή στη χρήση αντηλιακού.

Σε συνέντευξή της στο People, αποκάλυψε ότι αυτή η αμέλεια αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες της μετανιώσεις, δείχνοντας πως ακόμα και οι πιο λαμπερές εικόνες έχουν πίσω τους λάθη και μαθήματα που ήρθαν με τον χρόνο.

Για χρόνια, η Τζένιφερ Άνιστον ήταν συνδεδεμένη με το χαρακτηριστικό, χρυσαφένιο καλιφορνέζικο μαύρισμα. Πίσω όμως από αυτή τη λαμπερή εικόνα κρυβόταν μια λιγότερο ιδανική συνήθεια: η υπερβολική και χωρίς προστασία έκθεση στον ήλιο.

Δείτε το beauty λάθος που μετανιώνει περισσότερο η Τζένιφερ Άνιστον στο Bovary.gr