Το λάθος που κάνουμε με το μωβ σαμπουάν στα μαλλιά: Κομμώτρια εξηγεί πότε πραγματικά λειτουργεί και πότε όχι - iefimerida.gr

Το γκρι χρώμα στα μαλλιά χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποκτήσουν ανεπιθύμητες κίτρινες αποχρώσεις που αλλοιώνουν την εμφάνισή τους

Σε αυτή την περίπτωση, το μωβ σαμπουάν μπορεί να αποδειχθεί ένας πολύτιμος σύμμαχος, χαρίζοντας πιο ψυχρό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα χωρίς να απαιτείται κάθε φορά επίσκεψη στο κομμωτήριο. Ωστόσο, η σωστή χρήση του είναι καθοριστική: πόσο συχνά πρέπει να το χρησιμοποιούμε, πόση ώρα να το αφήνουμε στα μαλλιά και ποια λάθη χρειάζεται να αποφεύγουμε για να μην έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα;

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