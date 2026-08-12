 Το λάθος κραγιόν που «γράφει» στις ρυτίδες γύρω από τα χείλη -Τι να επιλέξετε για πιο νεανικό αποτέλεσμα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το λάθος κραγιόν που «γράφει» στις ρυτίδες γύρω από τα χείλη -Τι να επιλέξετε για πιο νεανικό αποτέλεσμα

Xάλι Μπέρι/Φωτογραφία: Getty Images
Xάλι Μπέρι/Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με την πάροδο του χρόνου, οι λεπτές γραμμές γύρω από τα χείλη γίνονται πιο έντονες και μπορούν να επηρεάσουν αισθητά την εφαρμογή του μακιγιάζ.

Το κραγιόν δεν εφαρμόζεται πάντα όπως παλιά και ορισμένες υφές μπορεί να τονίσουν περισσότερο τις ρυτίδες. Με μερικές σωστές επιλογές προϊόντων και μικρές αλλαγές στην εφαρμογή, όμως, τα χείλη μπορούν να δείχνουν πιο λεία, καλοσχηματισμένα και περιποιημένα.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη στο μακιγιάζ των χειλιών είναι η χρήση πολύ ρευστών κραγιόν ή προϊόντων με υπερβολικά υγρή υφή. Παρότι χαρίζουν ένα λαμπερό, ζουμερό αποτέλεσμα, έχουν την τάση να μετακινούνται πιο εύκολα και να συγκεντρώνονται στις μικρές γραμμές γύρω από το περίγραμμα των χειλιών.

Δείτε το λάθος που τονίζει τις ρυτίδες γύρω από τα χείλη στο Bovary.gr

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