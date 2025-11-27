Αυτό είναι το λάθος στα φρύδια που προσθέτει χρόνια στην εμφάνισή σας, σύμφωνα με τους μακιγιέρ - iefimerida.gr

Μέσα από ένα κοινό λάθος στο μακιγιάζ και συγκεκριμένα στα φρύδια, μπορεί να προστεθούν χρόνια πάνω μας και οι ειδικοί προειδοποιούν ακριβώς για αυτό.

Οι περισσότερες αναζητήσεις που κάνουμε στο διαδίκτυο σχετικά με το μακιγιάζ επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως «πώς βάφονται σωστά τα μάτια με πεσμένο βλέφαρο», «τι μακιγιάζ ταιριάζει για μετά τα 50» ή «ποιο είναι το καλύτερο κόλπο για ανόρθωση των ματιών χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις».

Συχνά η προσοχή στρέφεται στο τέλειο eyeliner, στη σκιά που φωτίζει περισσότερο ή στο κονσίλερ που δεν τονίζει τις λεπτές γραμμές.

Μάθετε στο Bovary.gr ποιο είναι το λάθος