 Οι γυμναστές συμφωνούν: Τα δύο λάθη που κάνουμε μετά τα 50 και νιώθουμε το σώμα μας δύσκαμπτο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Οι γυμναστές συμφωνούν: Τα δύο λάθη που κάνουμε μετά τα 50 και νιώθουμε το σώμα μας δύσκαμπτο

Jennifer Aniston / Φωτογραφία: PVOLVE
Jennifer Aniston / Φωτογραφία: PVOLVE
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Οι υγιεινές συνήθειες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας σε κάθε ηλικία. Όταν, όμως, παραμελούνται, οι συνέπειες μπορεί να γίνουν πιο αισθητές όσο περνούν τα χρόνια.

Μετά τα 50, μάλιστα, ο οργανισμός αρχίζει να παρουσιάζει αλλαγές που επηρεάζουν και τη φυσική του κατάσταση. Γι’ αυτό, η συστηματική άσκηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, με έναν συνδυασμό ασκήσεων αντοχής και ενδυνάμωσης να συμβάλλει στη διατήρηση της δύναμης, της ευλυγισίας και της κινητικότητας.

Δείτε στο Bovary.gr τις συνήθειες που περιορίζουν την κινητικότητα σύμφωνα με personal trainer

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