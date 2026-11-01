Στην Κυψέλη υπάρχει ένα μικρό γλυκοπωλείο που φτιάχνει το προφιτερόλ μπροστά σου -Σε κερδίζει από την πρώτη κουταλιά - iefimerida.gr

Η Κυψέλη είναι μια από τις πιο ζωντανές και πολυδιάστατες γειτονιές της Αθήνας, με τη Φωκίωνος Νέγρη να αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για παλιούς και νέους κατοίκους, φοιτητές και επισκέπτες.

Ανάμεσα στα καφέ, τα εστιατόρια και τα μικρά στέκια της περιοχής, οι γλυκές στάσεις έχουν τη δική τους θέση. Μάλιστα, μια νέα άφιξη στη Φωκίωνος Νέγρη έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη λόγο για να κάνετε μια βόλτα στη γειτονιά.

Δείτε στο Bovary.gr το γλυκοπωελείο της Κυψέλης