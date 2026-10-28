 Στην Κυψέλη, ένα διαμέρισμα 48 τ.μ. του ’70 αναγεννιέται με σεβασμό στο παρελθόν του - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Στην Κυψέλη, ένα διαμέρισμα 48 τ.μ. του ’70 αναγεννιέται με σεβασμό στο παρελθόν του

Η ανακαίνιση της κατοικίας στην Κυψέλη δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο για την ανανέωση ενός παλιού διαμερίσματος: λιγότερη κατεδάφιση, περισσότερη παρατήρηση του υπάρχοντος και στοχευμένες νέες παρεμβάσεις
Η ανακαίνιση της κατοικίας στην Κυψέλη δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο για την ανανέωση ενός παλιού διαμερίσματος: λιγότερη κατεδάφιση, περισσότερη παρατήρηση του υπάρχοντος και στοχευμένες νέες παρεμβάσεις/ Φωτογραφία: Ε. Κασιμάτη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ανακαίνιση ενός διαμερίσματος 48 τ.μ. στην Κυψέλη, που χρονολογείται από τη δεκαετία του ’70, βασίστηκε στην ιδέα ότι ένα σπίτι μπορεί να αλλάξει όψη χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει κανείς από το μηδέν.

Οι Grozopoulos & Associates ανέλαβαν την αναδιαμόρφωση της κατοικίας, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «design-to-budget». Στόχος ήταν να περιοριστούν η κατανάλωση υλικών και ενέργειας και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένας χώρος με ανανεωμένη αισθητική, καλύτερη λειτουργικότητα και τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Δείτε την ανακαίνιση του διαμερίσματος στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ διαμέρισμα σπίτι Κυψέλη Αρχιτεκτονική ανακάινιση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ