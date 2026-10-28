Στην Κυψέλη, ένα διαμέρισμα 48 τ.μ. του ’70 αναγεννιέται με σεβασμό στο παρελθόν του - iefimerida.gr

Η ανακαίνιση ενός διαμερίσματος 48 τ.μ. στην Κυψέλη, που χρονολογείται από τη δεκαετία του ’70, βασίστηκε στην ιδέα ότι ένα σπίτι μπορεί να αλλάξει όψη χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει κανείς από το μηδέν.

Οι Grozopoulos & Associates ανέλαβαν την αναδιαμόρφωση της κατοικίας, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «design-to-budget». Στόχος ήταν να περιοριστούν η κατανάλωση υλικών και ενέργειας και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένας χώρος με ανανεωμένη αισθητική, καλύτερη λειτουργικότητα και τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Δείτε την ανακαίνιση του διαμερίσματος στο Bovary.gr