 Κρέμα Nivea και ροδόνερο: Το μυστικό ομορφιάς που συζητούν όλοι -Τι προσφέρει στην επιδερμίδα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Κρέμα Nivea και ροδόνερο: Το μυστικό ομορφιάς που συζητούν όλοι -Τι προσφέρει στην επιδερμίδα

Ανακάτεμα κρέμας Nivea με μερικές σταγόνες ροδόνερο: Σε τι χρησιμεύει, ποιος τη συνιστά και πώς να την ενσωματώσετε στη βραδινή σας ρουτίνα
Nivea και ελαιόλαδο/Φωτογραφία Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η κλασική κρέμα Nivea και το ροδόνερο είναι δύο προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνά στην περιποίηση της επιδερμίδας.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ο συνδυασμός τους έχει γίνει δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να τον προτείνουν ως ένα απλό beauty tip για πιο απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα το επόμενο πρωί.

Δείτε πώς να συνδυάσετε τη Nivea με ροδόνερο στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ NIVEA κρέμα πρόσωπο Περιποίηση προσώπου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ