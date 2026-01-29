Το κραγιόν σε αυτό το χρώμα φωτίζει το πρόσωπο και «διώχνει» την κουρασμένη όψη - iefimerida.gr

Το κραγιόν είναι ένα από τα πιο δυνατά beauty εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας.

Το σωστό χρώμα μπορεί να αναδείξει την επιδερμίδα σας, να φωτίσει το πρόσωπο και να σας κάνει να δείχνετε πιο φρέσκες, ακόμα και μετά από μία κουραστική μέρα. Το 2026, η τάση στο μακιγιάζ των χειλιών είναι ξεκάθαρη,less is more, με βάρος στην φυσική λάμψη και τη φωτεινότητα, όχι στον όγκο του βαμμένου look.

