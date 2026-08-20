 Το κούρεμα που λατρεύουν οι Δανές και είναι ιδανικό για λεπτά μαλλιά -Θα πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το κούρεμα που λατρεύουν οι Δανές και είναι ιδανικό για λεπτά μαλλιά -Θα πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο

Φωτογραφία Getty Images
Φωτογραφία Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην Κοπεγχάγη, το μίνιμαλ και ανεπιτήδευτο δανέζικο στιλ περνά και στα μαλλιά, με ένα κούρεμα που συνδυάζει φυσικότητα, φρεσκάδα και σύγχρονη αισθητική.

Ανάμεσα στα looks που ξεχωρίζουν, ένα κούρεμα εμφανίζεται ξανά και ξανά: το Nordic bob. Το συγκεκριμένο καρέ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές χάρη στην απλότητα και την κομψότητά του. Είναι ίσιο και προσεγμένο, χωρίς όμως να δείχνει αυστηρό ή υπερβολικά στιλιζαρισμένο.

Δείτε το κούρεμα που λατρεύουν οι Δανές στο Bovary.gr

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