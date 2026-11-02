Το κούρεμα χαμηλής συντήρησης που θα λατρέψεις αυτή τη σεζόν -Δεν χρειάζεται συχνά κομμωτήριο - iefimerida.gr

Το Cami Cut είναι η νέα τάση που υπόσχεται κομψό αποτέλεσμα με διάρκεια και λιγότερα ραντεβού στο κομμωτήριο.

Σε αντίθεση με τα αυστηρά, δομημένα κουρέματα, βασίζεται σε διακριτικές στρώσεις και προσεκτικά μελετημένα μήκη.

Στόχος δεν είναι να εγκλωβιστούν τα μαλλιά σε μια συγκεκριμένη φόρμα, αλλά να τους δοθεί η δυνατότητα να εξελίσσονται φυσικά, χωρίς να χάνουν την αρμονία τους.

Δείτε το κούρεμα που δεν χρειάζεται συχνά κομμωτήριο, στο Bovary.gr



