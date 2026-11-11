Το αγαπημένο κούρεμα των Γαλλίδων για τον χειμώνα -Χαρίζει νεανική όψη μετά τα 40 - iefimerida.gr

Αυτή τη σεζόν, το fixie είναι το κούρεμα που επιλέγουν οι Γαλλίδες, χαρίζοντας φρεσκάδα και νεανική όψη.

Πρόκειται για ένα μοντέρνο, θηλυκό και ιδιαίτερα κολακευτικό κούρεμα, που ήδη προτιμούν πολλές γυναίκες γύρω στα 40 και 50. Προσθέτει χαρακτήρα και κομψότητα στην εμφάνιση, χωρίς να δείχνει αυστηρό.

Αντίθετα, χαρίζει μια πιο φρέσκια και νεανική εικόνα, αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και δημιουργεί την αίσθηση ενός πιο μακρύλαιμου και κομψού προφίλ.

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