Κοστίζει μόλις 6 ευρώ και έχει γίνει viral: Το κονσίλερ που χαρίζει πιο φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα

Οι μαύροι κύκλοι είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που μπορούν να αλλοιώσουν τη φρεσκάδα του προσώπου, ακόμη κι όταν έχουμε ξεκουραστεί αρκετά. Ευτυχώς, ένα σωστά επιλεγμένο κονσίλερ μπορεί να κάνει τη διαφορά, φωτίζοντας την περιοχή κάτω από τα μάτια και χαρίζοντας πιο ξεκούραστη όψη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Γι' αυτό και το concealer αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα της καθημερινής μας ρουτίνας. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι απλώς να καλύπτουμε τις δυσχρωμίες κάτω από τα μάτια, αλλά να πετυχαίνουμε ένα ομοιόμορφο, φωτεινό αποτέλεσμα, χωρίς το προϊόν να βαραίνει την επιδερμίδα ή να τονίζει τις λεπτές γραμμές.

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