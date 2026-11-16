 Κοστίζει μόλις 6 ευρώ και έχει γίνει viral: Το κονσίλερ που χαρίζει πιο φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα
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Κοστίζει μόλις 6 ευρώ και έχει γίνει viral: Το κονσίλερ που χαρίζει πιο φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία Getty Images
Φωτογραφία Getty Images

Οι μαύροι κύκλοι είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που μπορούν να αλλοιώσουν τη φρεσκάδα του προσώπου, ακόμη κι όταν έχουμε ξεκουραστεί αρκετά. Ευτυχώς, ένα σωστά επιλεγμένο κονσίλερ μπορεί να κάνει τη διαφορά, φωτίζοντας την περιοχή κάτω από τα μάτια και χαρίζοντας πιο ξεκούραστη όψη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Γι' αυτό και το concealer αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα της καθημερινής μας ρουτίνας. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι απλώς να καλύπτουμε τις δυσχρωμίες κάτω από τα μάτια, αλλά να πετυχαίνουμε ένα ομοιόμορφο, φωτεινό αποτέλεσμα, χωρίς το προϊόν να βαραίνει την επιδερμίδα ή να τονίζει τις λεπτές γραμμές.

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