Η κόρη του Βλάσση Μπονάτσου έγινε 26 ετών -Με στιλ και προσωπικότητα, θυμίζει τον αξέχαστο πατέρα της [εικόνες] - iefimerida.gr

Η κόρη του Βλάσση Μπονάτσου είναι πλέον 26 ετών και είναι μια κούκλα.

Η Ζένια Μπονάτσου, η κόρη του αείμνηστου Βλάσση Μπονάτσου και της Μάρθας Κουτουμάνου, γεννημένη τον Ιανουάριο του 1997, γιόρτασε τα 26α γενέθλιά της και όσο μεγαλώνει μοιάζει ολοένα και περισσότερο στον πατέρα της.

Η Ζένια Μπονάτσου ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της, αλλά και της γιαγιάς της, Ζωής Λάσκαρη, ενώ το τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε καλύτερα από τις εμφανίσεις της στο Just The 2 Of Us, το 2020. Έχει σπουδάσει υποκριτική και δεν είναι απίθανο να τη δούμε σε κάποια θεατρική ή τηλεοπτική παραγωγή.

Όσο για το προφίλ της στα social media, διατηρεί ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο προφίλ στο Instagram καθώς δημοσιεύει φωτογραφίες άκρως καλλιτεχνικές.

