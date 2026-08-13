Η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Ανδρέα Φουστάνου, Αντριάνα, έγινε 26 ετών [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις δύο κόρες της, τη Χριστιάνα Μπέτα και την Αντριάνα Φουστάνου, και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται δημόσια την αγάπη και την περηφάνια της για εκείνες.

Με αφορμή τα γενέθλια της μικρότερης κόρης της, Αντριάνας Φουστάνου, η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας σπάνιες φωτογραφίες της.

Η Αντριάνα Φουστάνου γιόρτασε την Τρίτη 11 Αυγούστου τα 26α γενέθλιά της και η μητέρα της επέλεξε να της ευχηθεί μέσα από ένα άλμπουμ με στιγμές από διαφορετικές περιόδους της ζωής της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε υπήρχαν στιγμιότυπα από τα παιδικά της χρόνια, αλλά και πιο πρόσφατες εικόνες της.

«Χρόνια πολλά όλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Νατάσα Θεοδωρίδου, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες της κόρης της με τη λιτή και τρυφερή ευχή.

Δείτε την κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Ανδρέα Φουστάνου στο Bovary.gr.