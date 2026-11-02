Η κόρη της Μέριλ Στριπ, Λουίζα Γιάκομπσον, με σακάκι χωρίς τοπ -Η εμφάνιση που συζητήθηκε στο κόκκινο χαλί - iefimerida.gr

Στα WWD Honors 2026, η κόρη της Μέριλ Στριπ εμφανίστηκε με ένα αδρογυνό κοστούμι Tom Ford by Haider Ackermann, φορώντας το σακάκι χωρίς τίποτα από κάτω, με αυτοπεποίθηση και κομψότητα.

Στα WWD Honors 2026, που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, η Λουίζα Γιάκομπσον επέλεξε μια τολμηρή στιλιστική κατεύθυνση. Η κόρη της Μέριλ Στριπ πέρασε από το κόκκινο χαλί της βραδιάς που διοργάνωσε το περιοδικό Women’s Wear Daily με ένα αδρογυνό σύνολο της οίκου Tom Ford, σε σχεδιασμό του Haider Ackermann.

Δείτε την εμφάνιση της κόρης της Μέριλ Στριπ στο Bovary.gr.