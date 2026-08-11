Η κόρη του Ματ Ντέιμον ξεκινά τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ -Δείτε την 20χρονη Ιζαμπέλα - iefimerida.gr

Η κόρη του Ματ Ντέιμον, Ιζαμπέλα, κάνει το ντεμπούτο της στο χώρο της μόδας

Η 20χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού Ματ Ντέιμον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς υπέγραψε με το κορυφαίο πρακτορείο IMG Models και κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας. Από τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη μέχρι την είσοδό της στον κόσμο του μόντελινγκ, η νεαρή φαίνεται έτοιμη να χαράξει τη δική της πορεία μακριά από τη σκιά του διάσημου πατέρα της.

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