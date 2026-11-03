Η κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτίνα Σερπιέρη, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της - iefimerida.gr

Η Τζωρτίνα Σερπιέρη, κόρη της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, πραγματοποίησε μια δημόσια εμφάνιση στο θέατρο, επιλέγοντας ένα κομψό σύνολο με διαχρονικά κομμάτια.

Η Τζωρτίνα Σερπιέρη βρέθηκε στο θέατρο Μικρό Παλλάς, όπου παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λύκοι».

Η κόρη της Μαρινέλλας, η οποία διατηρεί γενικά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη συχνή δημοσιότητα, έδωσε το «παρών» στη θεατρική βραδιά, πραγματοποιώντας μία από τις λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις της.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε καθισμένη στις θέσεις των θεατών, χαμογελαστή και ευδιάθετη, λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης.

Δείτε την εμφάνιση της κόρης της Μαρινέλλας στο Bovary.gr.