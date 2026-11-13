 Η κόρη της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς «έκλεψε» από την ντουλάπα της ένα Gucci τοπ του 1996 -Το φόρεσε 30 χρόνια μετά
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Η κόρη της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς «έκλεψε» από την ντουλάπα της ένα Gucci τοπ του 1996 -Το φόρεσε 30 χρόνια μετά

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Η κόρη της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς «έκλεψε» από την ντουλάπα της ένα Gucci τοπ του 1996 -Το φόρεσε 30 χρόνια μετά
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς/ Φωτογραφία: Instagram/ @﻿meawwofficial

Η Κάρις Ντάγκλας άνοιξε ξανά την ντουλάπα της μαμάς της, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, και επέλεξε ένα διάφανο μαύρο δαντελένιο top της Gucci, που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία από την ίδια.

Η 23χρονη εμφανίστηκε την Τετάρτη το βράδυ στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Gucci και η Moda Operandi. Χαμογελαστή μπροστά στους φωτογράφους, συνδύασε το μαύρο δαντελένιο top με μίνι φούστα και καλσόν.

Δείτε την εμφάνιση της Κάρις Ντάγκλας στο Bovary.gr.

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