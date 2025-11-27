 Περήφανοι γονείς ο Δημήτρης Οικονόμου και η Αλεξία Κουλούρη -Στην ορκωμοσία της κόρης τους, που αποφοίτησε με άριστα - iefimerida.gr
Περήφανοι γονείς ο Δημήτρης Οικονόμου και η Αλεξία Κουλούρη -Στην ορκωμοσία της κόρης τους, που αποφοίτησε με άριστα

Δημήτρης Οικονόμου, Αλεξία Κουλούρη και η κόρη τους Μαριάννα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Δημήτρης Οικονόμου και η σύζυγός του, Αλεξία Κουλούρη, βρέθηκαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να γιορτάσουν την ακαδημαϊκή επιτυχία της κόρης τους, Μαριάννας, στην τελετή ορκωμοσίας της.

Το γνωστό δημοσιογραφικό ζευγάρι παρακολούθησε με συγκίνηση και υπερηφάνεια την κόρη του να ολοκληρώνει τις σπουδές της με άριστα. Τη χαρμόσυνη αυτή στιγμή μοιράστηκε η Αλεξία Κουλούρη μέσω φωτογραφιών στο Instagram, αποτυπώνοντας την οικογενειακή χαρά της ημέρας.

Δείτε στο Bovary.gr τις φωτογραφίες από την ορκωμοσία της Μαριάννας Οικονόμου

