Το κορεάτικο trend ομορφιάς που κάνει τα χείλη να δείχνουν πιο γεμάτα και λαμπερά -Κάνει θραύση - iefimerida.gr

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις της K-beauty, το Korean lips trend εστιάζει σε φυσικά, απαλά και “juicy” χείλη με ντεγκραντέ (gradient) ή θολωμένο (blurred) αποτέλεσμα.

Αντί για έντονα, βαριά matte κραγιόν, η φιλοσοφία στηρίζεται σε ανάλαφρες υφές όπως tints, glosses και balm-lipsticks που «χτίζουν» το χρώμα σταδιακά. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, νεανικό και κάπως καλλιτεχνικό, σαν πίνακας ακουαρέλας. Η τεχνική συνδυάζει skincare συστατικά με τεχνολογίες μακιγιάζ, ώστε τα χείλη να δείχνουν γεμάτα, λεία και λαμπερά χωρίς να βαραίνουν.

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