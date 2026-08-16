Το κοντό κούρεμα που λατρεύουν οι γυναίκες άνω των 50 -Χαρίζει όγκο και νεανικό στιλ - iefimerida.gr

Τα κοντά κουρέματα συνδυάζουν κομψότητα, στιλ και έναν cool χαρακτήρα, ενώ χαρίζουν μια πιο τολμηρή εμφάνιση.

Ανάμεσά τους, το undercut pixie ξεχωρίζει εδώ και χρόνια για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Έχει μάλιστα υιοθετηθεί από μερικές από τις πιο γνωστές γυναίκες του Χόλιγουντ, όπως η Σκάρλετ Γιόχανσον και η Κέιτι Πέρι.

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