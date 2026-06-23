 Κοντά νύχια: Αυτό είναι το χρώμα που τα απογειώνει το φετινό καλοκαίρι - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Κοντά νύχια: Αυτό είναι το χρώμα που τα απογειώνει το φετινό καλοκαίρι

Φωτογραφία Pexels
Φωτογραφία Pexels
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Τα μακριά νύχια δεν είναι πάντα η πιο πρακτική επιλογή στην καθημερινότητα, με αποτέλεσμα πολλά πιο περίτεχνα σχέδια να μην είναι εύκολα εφαρμόσιμα. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να ακολουθεί τις τάσεις.

Ακόμη και τα κοντά νύχια μπορούν να δείχνουν κομψά και μοντέρνα, αρκεί να επιλεγεί το σωστό χρώμα. Για το καλοκαίρι του 2026, ένα από τα πιο δυνατά trends είναι οι σκούρες καφέ αποχρώσεις.

Το σοκολατί καφέ, που σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζει σχεδόν το μαύρο, θεωρείται ιδιαίτερα κομψό και διαχρονικό. Δείχνει εξίσου εντυπωσιακό σε κοντά νύχια, ακόμη και χωρίς περίτεχνα σχέδια, προσφέροντας ένα μίνιμαλ αλλά πολύ elegant αποτέλεσμα.

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