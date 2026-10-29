 Κοντά μαλλιά: Τα 5 κουρέματα που θα βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν - iefimerida.gr
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Κοντά μαλλιά: Τα 5 κουρέματα που θα βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν

Photo Credit: Instagram Page @haileybieber
Photo Credit: Instagram Page @haileybieber
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η αλλαγή εποχής είναι η τέλεια αφορμή για ένα νέο hair look και, αν εδώ και καιρό σκέφτεστε να αποχωριστείτε τα μακριά μαλλιά σας, οι φετινές τάσεις έχουν αρκετές προτάσεις που αξίζει να ανακαλύψετε.

Από το διαχρονικό καρέ σε πιο ανάλαφρες εκδοχές με φιλαρίσματα μέχρι τα τολμηρά pixie, τα κοντά κουρέματα αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα και προσαρμόζονται σε κάθε στιλ. Το μυστικό είναι να βρείτε εκείνο που ταιριάζει στην υφή των μαλλιών σας και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά σας.

Δείτε τα 5 κοντά κουρέματα που ξεχωρίσαμε στο Bovary.gr

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