Κωνσταντίνος Καζάκος-Τζένη Καζάκου: Πατέρας και κόρη σε βραδινή έξοδο -Πού διασκέδασαν [εικόνα] - iefimerida.gr

Μια κοινή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η κόρη του, Τζένη Καζάκου, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αυτοκίνηση και φωτογραφήθηκαν μαζί.

Ο γνωστός ηθοποιός και η κόρη του, η οποία έχει ακολουθήσει τα βήματά του στον χώρο της υποκριτικής, απόλαυσαν μια βραδιά διασκέδασης, ενώ δεν παρέλειψαν να ποζάρουν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό.

Πατέρας και κόρη επέλεξαν για την περίσταση κομψά σύνολα, με το μαύρο χρώμα να κυριαρχεί και στις δύο εμφανίσεις.

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος επέλεξε ένα μαύρο σακάκι, το οποίο συνδύασε με σκουρόχρωμο πουκάμισο και τζιν παντελόνι, δημιουργώντας ένα διαχρονικό, ανεπιτήδευτο look.

Από την πλευρά της, η Τζένη Καζάκου τράβηξε τα βλέμματα με την κομψή εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα με έναν ώμο και σκίσιμο στο πόδι.

Δείτε τον Κωνσταντίνο Καζάκο με την κόρη του Τζένη στο Bovary.gr.