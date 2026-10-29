Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Ταξιάρχης Χάνος κάμαρωσαν την κόρη τους, Μαρία, στο θέατρο -Η οικογενειακή φωτό - iefimerida.gr

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και ο Ταξιάρχης Χάνος πραγματοποίησαν μια κοινή δημόσια εμφάνιση, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί η κόρη τους, Μαρία Χάνου.

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου στο θέατρο Μικρό Χορν, προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση «Ενοικιάζεται», στην οποία η κόρη τους συμπρωταγωνιστεί με τον Παναγιώτη Εξαρχέα.

Μετά το τέλος της παράστασης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και ο Ταξιάρχης Χάνος φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί στο πλευρό της Μαρίας Χάνου, σε μια όμορφη οικογενειακή στιγμή.

Δείτε την εμφάνιση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου με τον Ταξιάρχη Χάνο στο Bovary.gr.