Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βρήκε το κομμάτι-κλειδί για κομψές casual εμφανίσεις τώρα που αλλάζει ο καιρός - iefimerida.gr

Με μια εκρού ζακέτα με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δείχνει πώς το φθινοπωρινό ντύσιμο αποκτά στιλ χωρίς υπερβολές.

Το φθινόπωρο έχει τους δικούς του ενδυματολογικούς κανόνες. Οι θερμοκρασίες αλλάζουν, τα πρωινά γίνονται πιο δροσερά και η γκαρνταρόμπα αναζητά κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, πρακτικότητα και κομψότητα.

Δείτε τη φθινοπωρινή ζακέτα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Bovary.gr.