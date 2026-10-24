 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βρήκε το κομμάτι-κλειδί για κομψές casual εμφανίσεις τώρα που αλλάζει ο καιρός - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βρήκε το κομμάτι-κλειδί για κομψές casual εμφανίσεις τώρα που αλλάζει ο καιρός

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φθινοπωρινή ζακέτα που απογειώνει το casual chic
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με μια εκρού ζακέτα με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δείχνει πώς το φθινοπωρινό ντύσιμο αποκτά στιλ χωρίς υπερβολές.

Το φθινόπωρο έχει τους δικούς του ενδυματολογικούς κανόνες. Οι θερμοκρασίες αλλάζουν, τα πρωινά γίνονται πιο δροσερά και η γκαρνταρόμπα αναζητά κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, πρακτικότητα και κομψότητα.

Δείτε τη φθινοπωρινή ζακέτα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Bovary.gr.

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