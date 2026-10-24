Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βρήκε το κομμάτι-κλειδί για κομψές casual εμφανίσεις τώρα που αλλάζει ο καιρός - iefimerida.gr

Με μια εκρού ζακέτα με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δείχνει πώς το φθινοπωρινό ντύσιμο αποκτά στιλ χωρίς υπερβολές.
Το φθινόπωρο έχει τους δικούς του ενδυματολογικούς κανόνες. Οι θερμοκρασίες αλλάζουν, τα πρωινά γίνονται πιο δροσερά και η γκαρνταρόμπα αναζητά κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, πρακτικότητα και κομψότητα.
Δείτε τη φθινοπωρινή ζακέτα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Bovary.gr.
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