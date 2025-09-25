Πώς η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διατηρείται σε φόρμα -Η άσκηση που ενώνει τόνωση και ευλυγισία - iefimerida.gr

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βιώνει μια από τις πιο γεμάτες και αρμονικές περιόδους της ζωής της.

Παρά το γεγονός ότι έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της, φροντίζει να αφιερώνει χρόνο και στον εαυτό της, επιλέγοντας δραστηριότητες που της χαρίζουν ευεξία και αναζωογόνηση.

Η γυμναστική αποτελεί για εκείνη σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας, και πλέον έχει προσθέσει στο πρόγραμμά της ένα νέο, ιδιαίτερο είδος άσκησης: την aerial yoga.

Πρόκειται για μια εναέρια μορφή γιόγκα που συνδυάζει ασκήσεις ευλυγισίας, ενδυνάμωσης και αποφόρτισης από το άγχος, μέσα από κινήσεις που εκτελούνται με τη βοήθεια υφάσματος σε αιώρηση.

