 Πώς η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διατηρείται σε φόρμα -Η άσκηση που ενώνει τόνωση και ευλυγισία - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Πώς η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διατηρείται σε φόρμα -Η άσκηση που ενώνει τόνωση και ευλυγισία

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / Φωτογραφία: Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βιώνει μια από τις πιο γεμάτες και αρμονικές περιόδους της ζωής της.

Παρά το γεγονός ότι έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της, φροντίζει να αφιερώνει χρόνο και στον εαυτό της, επιλέγοντας δραστηριότητες που της χαρίζουν ευεξία και αναζωογόνηση.

Η γυμναστική αποτελεί για εκείνη σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας, και πλέον έχει προσθέσει στο πρόγραμμά της ένα νέο, ιδιαίτερο είδος άσκησης: την aerial yoga.

Πρόκειται για μια εναέρια μορφή γιόγκα που συνδυάζει ασκήσεις ευλυγισίας, ενδυνάμωσης και αποφόρτισης από το άγχος, μέσα από κινήσεις που εκτελούνται με τη βοήθεια υφάσματος σε αιώρηση.

Δείτε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να κάνει γυμναστική στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ γυμναστική Κωνσταντίνα Σπυροπούλου yoga

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ