Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πιο αδύνατη από ποτέ -Η girly εμφάνιση με σύνολο που αναδεικνύει τη σιλουέτα της - iefimerida.gr

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια όμορφη και συγκινητική στιγμή, την οποία μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της.

Στη φωτογραφία που έκανε τον γύρο των social media, τη βλέπουμε να σβήνει τα κεράκια της εντυπωσιακής καρδιάς τούρτας, αγκαλιά με τους δύο γιους της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος είναι μαζί εδώ και περίπου πέντε χρόνια. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2022, όταν η Κωνσταντίνα ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του πρωτότοκου γιου τους, τον Ιανουάριο του 2023, τον οποίο βάφτισαν Βλάσση. Τον Ιούλιο του 2024, η 38χρονη παρουσιάστρια έφερε στη ζωή το δεύτερο παιδί τους, Βασίλη, που πήρε το όνομα του συζύγου της.

