Η πιο κομψή νύφη του καλοκαιριού -Το look με μεταξωτό φόρεμα και εσπαντρίγιες, τέλειο για γάμο στη θάλασσα - iefimerida.gr

Φέτος, πολλές νύφες άφησαν στην άκρη τα κλασικά σχέδια και υιοθέτησαν νέες τάσεις, αντλώντας έμπνευση από διαφορετικές εποχές και στιλ.

Είναι σημαντικό να υπάρχει μια σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ του σχεδιαστή και της νύφης. Όχι μόνο επειδή πρόκειται να δουλέψουν μαζί για πολλούς μήνες σε ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, αλλά επειδή σε αυτό το μονοπάτι προκύπτουν αμφιβολίες και στιγμές αβεβαιότητας και είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρως εμπιστοσύνη στον δημιουργό.

Η αντίληψη αυτή βοήθησε την Ana για την επιλογή του νυφικού της, περιγράφοντας στο ισπανικό Hola! το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Εμπιστεύτηκε την Alejandra Valladares, ιδρύτρια της Valzú, όπου δημιούργησαν μαζί ένα ιδιαίτερο φόρεμα με υφές.

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