Κομμωτής αποκαλύπτει τα 4 λάθη που καταστρέφουν τα μαλλιά μας -Τα κάνουμε σχεδόν καθημερινά - iefimerida.gr

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες κινήσεις στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορεί να ταλαιπωρούν τα μαλλιά περισσότερο απ’ όσο φανταζόμαστε.

Από τον τρόπο που τα στεγνώνουμε μετά το λούσιμο μέχρι το πώς τα πιάνουμε όταν θέλουμε να απομακρύνουμε τις τούφες από το πρόσωπό μας, ορισμένες κινήσεις προκαλούν σταδιακή φθορά στην τρίχα και στο τριχωτό της κεφαλής. Ο κομμωτής Άλβαρο Σάντσεθ επισημαίνει τέσσερα συνηθισμένα λάθη που αξίζει να περιορίσουμε.

Δείτε ποια είναι τα τέσσερα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε για πιο υγιή μαλλιά, σύμφωνα με τον κομμωτή στο Bovary.gr