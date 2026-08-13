6 κομμάτια από τα Marks & Spencer στο χρώμα που επιστρέφει στη μόδα -Ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο - iefimerida.gr

Το λαδί επιστρέφει στο προσκήνιο τη νέα σεζόν και στα Marks & Spencer βρίσκουμε ήδη κομμάτια στο χρώμα που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες.

Ήρεμο και γήινο, αλλά με αρκετή ένταση ώστε να μη δείχνει αδιάφορο, έρχεται να προστεθεί ξανά στην παλέτα της νέας σεζόν. Το λαδί, δεν είναι ένα ασυνήθιστο χρώμα για το καλοκαίρι. Αντίθετα, οι θερμοί τόνοι του αναδεικνύουν υπέροχα το μαυρισμένο δέρμα.

Δείτε ποια κομμάτια να αποκτήσετε στο Bovary.gr.