 6 κομμάτια από τα Marks & Spencer στο χρώμα που επιστρέφει στη μόδα -Ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

6 κομμάτια από τα Marks & Spencer στο χρώμα που επιστρέφει στη μόδα -Ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο

5+1 κομμάτια από τα Marks & Spencer για να φορέσετε από τώρα το χρώμα που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο
Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το λαδί επιστρέφει στο προσκήνιο τη νέα σεζόν και στα Marks & Spencer βρίσκουμε ήδη κομμάτια στο χρώμα που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες.

Ήρεμο και γήινο, αλλά με αρκετή ένταση ώστε να μη δείχνει αδιάφορο, έρχεται να προστεθεί ξανά στην παλέτα της νέας σεζόν. Το λαδί, δεν είναι ένα ασυνήθιστο χρώμα για το καλοκαίρι. Αντίθετα, οι θερμοί τόνοι του αναδεικνύουν υπέροχα το μαυρισμένο δέρμα.

Δείτε ποια κομμάτια να αποκτήσετε στο Bovary.gr.

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