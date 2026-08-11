Το κόλπο για να μη σας σπάσουν οι παλέτες σκιών στο ταξίδι, σύμφωνα με τους μακιγιέρ - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο απογοητευτικά beauty ατυχήματα είναι να ανοίξετε τη βαλίτσα σας και να διαπιστώσετε ότι η αγαπημένη σας παλέτα μακιγιάζ έχει σπάσει.

Οι σκιές, οι πούδρες και τα ρουζ χρειάζονται λίγη παραπάνω προσοχή όταν ταξιδεύουν, αφού οι κραδασμοί και οι πιέσεις της μεταφοράς μπορούν εύκολα να τα καταστρέψουν. Παρόλο που οι συσκευασίες τους δείχνουν ανθεκτικές, το εσωτερικό προϊόν εύκολα ραγίζει ή να θρυμματίζεται.

Ένα μικρό και εύκολο tip μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σας στα ταξίδια, βοηθώντας τις αγαπημένες σας παλέτες να παραμείνουν άθικτες μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας.

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