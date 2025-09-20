Κολάν: Ο διαχρονικός πρωταγωνιστής του casual chic -12 ιδέες που αναβαθμίζουν το καθημερινό σας look - iefimerida.gr

Τα κολάν έχουν κερδίσει μια σταθερή θέση στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, χάρη στην άνεση, την πρακτικότητα και το στιλ που προσφέρουν.

Από τις πρώτες τους εμφανίσεις έως σήμερα, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την αξία τους στο πέρασμα των τάσεων, προσαρμοζόμενα πάντα στις απαιτήσεις της σύγχρονης μόδας. Η ευελιξία τους είναι χαρακτηριστική, αφού μπορούν να φορεθούν τόσο σε καθημερινές casual εμφανίσεις όσο και σε πιο επίσημα ή chic looks, αρκεί να επιλέξει κανείς το κατάλληλο ύφασμα, χρώμα και αξεσουάρ.

Το φθινόπωρο, τα κολάν γίνονται ένα από τα πιο χρήσιμα κομμάτια για layering. Η εποχή αυτή απαιτεί συνδυασμούς που σας κρατούν ζεστές αλλά ταυτόχρονα παραμένουν κομψοί, και τα κολάν προσφέρουν αυτή την ισορροπία με άψογο τρόπο. Μπορούν να φορεθούν με μακριές ζακέτες, πουλόβερ σε oversized γραμμή, καμπαρντίνες ή ακόμα και κομψά σακάκια, δημιουργώντας looks που καλύπτουν όλο το φάσμα από το casual street style μέχρι το πιο σοφιστικέ στιλ.

Δείτε 12 προτάσεις με κολάν για κάθε στιλ στο Bovary.gr