Το κόκκινο χαλί που συγκέντρωσε όλο το Χόλιγουντ -Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις - iefimerida.gr

Το LACMA Art+Film Gala 2026 συγκέντρωσε στο Λος Άντζελες μερικές από τις πιο λαμπερές παρουσίες του Χόλιγουντ, με το κόκκινο χαλί να γεμίζει εντυπωσιακές παρουσίες και ξεχωριστές στιλιστικές επιλογές.

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες βραδιές της χρονιάς για τον κόσμο της μόδας, της τέχνης και του κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες. Το LACMA Art+Film Gala 2026 επέστρεψε για τη 15η διοργάνωσή του, συγκεντρώνοντας διάσημους καλεσμένους από τον χώρο του θεάματος, της μόδας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles County Museum of Art, με στόχο την υποστήριξη των καλλιτεχνικών προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών του μουσείου. Με τον οίκο Gucci να στηρίζει για ακόμη μία χρονιά τη διοργάνωση, το ετήσιο gala έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα του Χόλιγουντ.

Δείτε τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του LACMA Art+Film Gala 2026 στο Bovary.gr.