Κιμ Καρντάσιαν: Το έξυπνο τρικ με το ρουζ που κρύβει τους μαύρους κύκλους -Πώς να το πετύχετε - iefimerida.gr

Η Κιμ Καρντάσιαν ταξίδεψε για την προώθηση της δεύτερης σεζόν της σειράς «All’s Fair», και μαγνήτισε τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή δημιουργία Schiaparelli Haute Couture.

Ωστόσο, στο επίκεντρο του μακιγιάζ της βρέθηκε το ροζ ρουζ, μια απόχρωση που μπορεί να χαρίσει ζωντάνια στην επιδερμίδα και να απαλύνει οπτικά τη θαμπή, κουρασμένη όψη. Οι ροζ τόνοι προσθέτουν μια αίσθηση φυσικού χρώματος στα μάγουλα και φωτίζουν τα χαρακτηριστικά, δημιουργώντας την εντύπωση μιας πιο φρέσκιας επιδερμίδας.

Δείτε το μυστικό της Κιμ Καρντάσιαν για ξεκούραστη όψη, στο Bovary.gr