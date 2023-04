Η Κένταλ Τζένερ καθηλώνει με see-through φόρεμα -Η αποκαλυπτική εμφάνιση στο event της Chanel [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Κένταλ Τζένερ παραμένει ακλόνητη στην κορυφή του fashion στερεώματος, με τις τολμηρές εμφανίσεις και το καλλίγραμμο σώμα της να μονοπωλούν ασταμάτητα το προσκήνιο.

Η 27χρονη καλλονή έκανε πάταγο για άλλη μια φορά το βράδυ της Παρασκευής, με την φλογερή εμφάνισή της στο event της Chanel να αφήνει άναυδους τους παρευρισκομένους. Αφιερωμένο στον Karl Lagerfeld, το event έλαβε χώρα στο vintage κατάστημα «What Comes Around Comes Around» της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα βροχερής νύχτας. Η Τζένερ έδειχνε εκθαμβωτική περπατώντας στους βρεγμένους δρόμους της πόλης, φορώντας μια εντυπωσιακή see-through τουαλέτα που αγκάλιαζε σφιχτά το καλλίγραμμο σώμα της.

Το απόλυτα μπλε, sleeveless φόρεμα κατέληγε σε φτερά, με την Κένταλ να συμπληρώνει το look της κρατώντας μία διακριτική clutch τσάντα, και φορώντας τακούνια με μεταξένια υφή.

