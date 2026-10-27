Κέιτι Χολμς: Φόρεσε τα flats που θα βλέπουμε παντού φέτος -Άνετα και κομψά - iefimerida.gr

Οι Mary Janes της Κέιτι Χολμς σε σοκολατί απόχρωση είναι τα ανατομικά flats που θα φορεθούν παντού φέτος το φθινόπωρο.
Από τις πλεκτές τσάντες μέχρι τις ψηλές μπότες, η Κέιτι Χολμς ξέρει πάντα να επιλέγει τα σωστά αξεσουάρ. Στην τελευταία της ξεχωριστή εμφάνιση, η 47χρονη ηθοποιός διάλεξε ένα ζευγάρι φθινοπωρινά flats της Φράνκο Σάρτο, τα Oakes Mary Janes.
Δείτε την εμφάνιση της Κέιτι Χόλμς στο Bovary.gr.
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