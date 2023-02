Η Κέιτ Μπλάνσετ με σέξι μαύρη τουαλέτα στo κόκκινο χαλί -Με βαθύ ντεκολτέ όλο δαντέλα και μαύρες γόβες [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Κέιτ Μπλάνσετ περπάτησε στο κόκκινο χαλί των βραβείων SAG και ήταν όπως πάντα εντυπωσιακή.

Η τελετή απονομής των 29ων Βραβείων SAG για τις καλύτερες ερμηνείες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, στο Fairmont Century Plaza του Λος Άντζελες. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η ταινία των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ «Everything Everywhere All At Once» (Τα Πάντα όλα) κερδίζοντας τέσσερα βραβεία από τα πέντε βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το βραβείο Α΄Γυναικείου Ρόλου για τη Μισέλ Γεό, η οποία επικράτησε της Κέιτ Μπλάνσετ που είναι το απόλυτο φαβορί για την ερμηνεία της στην ταινία «Tar».

Δείτε την εμφάνιση της Κέιτ Μπλάνσετ στο Bovary.gr