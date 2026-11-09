Η Κέιτ Μπλάνσετ μαγνήτισε τα βλέμματα στο Λονδίνο με εντυπωσιακή statement δημιουργία της Μαίρης Κατράντζου - iefimerida.gr

Η Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε στα βραβεία του Harper's Bazaar με φόρεμα της Μαίρης Κατράντζου, που μετέτρεψε το σώμα της σε έναν ζωγραφισμένο ουρανό, από τη σκοτεινή νύχτα ως την ανατολή.

Μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ διέσχισαν τον Ατλαντικό την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου για την τελετή στο Claridges του Λονδίνου, όπου βραβεύτηκαν γυναίκες οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους τον τελευταίο χρόνο στη μόδα, τον κινηματογράφο, την τέχνη, τον αθλητισμό, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.

Δείτε την εμφάνιση της Μαίρης Κατράντζου στο Λονδίνο στο Bovary.gr.