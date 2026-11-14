 Κέιτ Μος: Η θρυλική φωτογραφία των '90s που κοσμεί το Λονδίνο -Η επιστροφή της στην εμβληματική δεκαετία της μόδας
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Κέιτ Μος: Η θρυλική φωτογραφία των '90s που κοσμεί το Λονδίνο -Η επιστροφή της στην εμβληματική δεκαετία της μόδας

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Η Κέιτ Μος κεντρική φιγούρα στην έκθεση φόρο τιμής της Tate - Φωτογραφία Instagram/Edward Enninful, OBE
Η Κέιτ Μος κεντρική φιγούρα στην έκθεση φόρο τιμής της Tate - Φωτογραφία Instagram/Edward Enninful, OBE

Η Κέιτ Μος επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια ξεχωριστή καλλιτεχνική αναδρομή στα '90s, καθώς μια εμβληματική φωτογραφία της έχει κατακλύσει τους δρόμους του Λονδίνου, με αφορμή τη νέα έκθεση «The 90s: Art and Fashion» στην Tate Britain

Πρόκειται για το διάσημο πορτρέτο «Young Pink Kate» του φωτογράφου Γιούργκεν Τέλερ, στο οποίο το νεαρό μοντέλο εμφανίζεται ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι, με αχτένιστα μαλλιά, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και με μια αυθόρμητη, ανεπιτήδευτη εικόνα. Η ίδια έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης, έχοντας την ευκαιρία να σταθεί συμβολικά δίπλα στη νεότερη εκδοχή του εαυτού της. Μια εικόνα που υπενθυμίζει γιατί η Κέιτ Μος δεν αποτέλεσε απλώς ένα supermodel, αλλά ένα από τα πρόσωπα που καθόρισαν την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής.

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