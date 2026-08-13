Κέιτ και Λίλα Μος: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν τον ήλιο με στιλάτα μαγιό πάνω σε σκάφος - iefimerida.gr

Τις διακοπές τους στη Φορμεντέρα απολαμβάνουν η Κέιτ Μος και η κόρη της Λίλα, με στιλάτες εμφανίσεις.

Οι δύο τους εθεάθησαν να χαλαρώνουν πάνω σε ένα σκάφος και να απολαμβάνουν τα νερά της Μεσογείου.

Η Κέιτ Μος επέλεξε ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό, με ανοιχτή πλάτη και βαθύ ντεκολτέ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως το διαχρονικό μαύρο παραμένει σταθερή αξία στο beachwear.

Δείτε την εμφάνιση της Κέιτ Μος με την κόρης της, στο Bovary.gr